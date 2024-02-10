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محمد عبد المنعم : القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية الأكبر بتاريخ مصر

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، محرر شئون رئاسة الجمهورية

قال الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، محرر شئون رئاسة الجمهورية بموقع صدي البلد، إن القرارات الرئاسية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات تهدف إلى دعم المواطن لتخفيف الأعباء عن كاهله بسبب موجة التضخم والغلاء التى أصابت العالم كله وتأثرت بها مصر بشكل كبير.

وأضاف عبد المنعم خلال برنامج "العالم في ليلة" الذي يقدمه الإعلامي طاهر أبوزيد عبر أثير راديو مصر، أن هذه الحزمة هي الأكبر على الإطلاق فى تاريخ مصر حيث تبلغ تكلفتها 180 مليار جنيه، وتشمل كل شرائح المواطنين فى الدولة، مثل الموظفين، وأصحاب المعاشات، والمعلمين، والأطباء، ومستفيدي معاش تكافل وكرامة، كما تأتي فى وقت مهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ودعم القوة الشرائية للمواطن للحصول على احتياجاته خلال الشهر الكريم.

وذكر الكاتب الصحفي أن الرئيس السيسي منذ توليه مهام منصبه عام 2014 وهو يأخذ على عاتقه دعم الفئات الأولى بالرعاية ، حيث وجه وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مشروع "تكافل وكرامة" وهو أكبر برنامج للحماية الاجتماعية فى منطقة الشرق الأوسط حيث يخدم ما يقرب من 22 مليون مواطن بميزانية تبلغ 41 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة.

وأشار إلى أن موازنة برامج الحماية الاجتماعية والدعم ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2000، حيث كانت تبلغ  15 مليار جنيه، ووصلت إلى 326 مليار جنيه عام 2020، ثم 550 مليار جنيه عام 2024.

الرئيس السيسي القرارات الرئاسية الحماية الاجتماعية الأولى بالرعاية محمد عبد المنعم موقع صدى البلد

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