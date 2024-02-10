عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن رفع أسعار الفائدة حيث قررت 4 بنوك رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع والشهادات والقروض الشخصية "للأفراد" خلال الأسبوع الجاري، في أول تحرك بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس قبل الماضي وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في أول اجتماع لها خلال 2024 يوم الخميس من الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة 2% ليصل مستوى الفائدة المعروف باسم "كوريدور" إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

https://www.youtube.com/watch?v=ha8iz12HYZw



ومن جانبها أعلنت بنوك الأهلي والقاهرة والعربي الأفريقي الدولي والشركة المصرفية العربية الدولية saib زيادة سعر الفائدة بنسب تتباين من بنك إلى آخر وتحسم بنوك أخرى قرار رفع سعر الفائدة على الودائع وحسابات التوفير والشهادات والقروض الشخصية خلال الأسبوع القادم، وفق ما قاله مسئولون في بعض البنوك.



وبالفعل قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر الفائدة 1.5% على الودائع قصيرة الأجل، في أول تحرك له بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الماضي وبحسب بيانات منشورة على موقع البنك الإلكتروني، تم زيادة سعر الفائدة على الودائع الأجل.