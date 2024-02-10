عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن رفع أسعار الفائدة حيث قررت 4 بنوك رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع والشهادات والقروض الشخصية "للأفراد" خلال الأسبوع الجاري، في أول تحرك بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس قبل الماضي وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في أول اجتماع لها خلال 2024 يوم الخميس من الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة 2% ليصل مستوى الفائدة المعروف باسم "كوريدور" إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

https://www.youtube.com/watch?v=ha8iz12HYZw


ومن جانبها أعلنت  بنوك الأهلي والقاهرة والعربي الأفريقي الدولي والشركة المصرفية العربية الدولية saib زيادة سعر الفائدة بنسب تتباين من بنك إلى آخر وتحسم بنوك أخرى قرار رفع سعر الفائدة على الودائع وحسابات التوفير والشهادات والقروض الشخصية خلال الأسبوع القادم، وفق ما قاله مسئولون في بعض البنوك.


وبالفعل قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر الفائدة 1.5% على الودائع قصيرة الأجل، في أول تحرك له بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الماضي وبحسب بيانات منشورة على موقع البنك الإلكتروني، تم زيادة سعر الفائدة على الودائع الأجل. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

ترشيحاتنا

مستقبل وطن: المرحلة الثانية من الحوار الوطنى تناقش الملف الاقتصادي

رمضان 2024| تغييرات في عادات استهلاك المصريين.. والحكومة تُبادر بحلول

من ركائز دعم الدولة| أحمد موسي يكشف كواليس شائعة بيع صدى البلد

قطر تدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل يمنع اجتياح الاحتلال لـ رفح

كويكب «بينو» يكشف أسرارًا عن بداية الكون .. ما القصة؟

حكم صيام شهر شعبان.. 11 يوما يستحب صومها وتدخلك الجنة من باب الريان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. صور جديدة

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

فيديو

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

لا لتصفية القضية الفلسطينية .. تصريحات مهمة لـ وزير الخارجية سامح شكري

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب .. ماذا يحدث؟

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ