لا لتصفية القضية الفلسطينية .. تصريحات مهمة لـ وزير الخارجية سامح شكري

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن آخرالتطورات في قطاع غزة حيث أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من تداعيات الحرب في غزة ومن اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يشهد حاليًا نتائج ازدواجية المعايير.



وقال أيضا خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته البلغارية، إنه تم التباحث في العديد من القضايا، وجاء على رأسها التباحث في أمن البحر الأحمر وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية، بجانب الملف الليبي، وغيره من الملفات الأخرى كما انه تم التطرق في الحديث إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية لإنهاء هذه الأزمة.

https://youtu.be/cKVEBT94-sI



أكد أيضا على استمرار الاتصالات والجهود التي تبذل في القاهرة لتقريب وجهات النظر ووضع إطار يسمح باتفاق هدنة بغزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة مشيرا إلي أن مصر ترفض أي تصفية للقضية الفلسطينية، والمفاوضات معقدة وكل طرف يريد تحقيق أكبر قدر من مصالحه.



كما صرح على أن هناك تكدسا للفلسطينيين في مكان محدود وخطورة كبيرة لوضع رفح أمام أي عملية عسكرية إسرائيلية مؤكدا انه على أن الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من التدمير والضحايا والوضع متفاقم أصلا و أن زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة، ونحذر من أي تصعيد إضافي.