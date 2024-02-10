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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الموساد في القاهرة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس الأسبوع المقبل

أرشيفية
أرشيفية

قال موقع "والا" العبري، مساء اليوم السبت، إن تل أبيب تستعد لإرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار، والجنرال الاحتياط نيتسان ألون، وذلك من أجل بحث أخر المستجدات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بحسب ما صرح به اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ذكر المسؤولون الإسرائيليون أن هدف إرسال الوفد هو إقناع حماس بالانسحاب من المطالب القصوى التي قدمتها والموافقة على المفاوضات على أساس مخطط باريس الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ويليام بيرنز قد أكدا بالفعل وصولهما إلى الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة يوم الثلاثاء.

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