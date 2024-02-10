دراسة تكشف أن حجم القمر يتقلص ويؤثر على سكان الأرض.. فاروق الباز يعلق|فيديو

علق الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء والجيولوجيا، على دراسة كشفت أن حجم القمر يتقلص ويؤثر على سكان الأرض.

وقال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء والجيولوجيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "حجم الكوكب مستمر كما هو ويحدث فيه تغيرات كثيرة".

وأضاف: "القمر تحدث فيه تغيرات وهذه التغيرات لا تغير من بيئته الشكلية على الإطلاق"، موضحا: "كل الأقمار والكواكب والشمس يحدث لها تغيرات".

وأشار الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء والجيولوجيا،: "هناك توزان بين الشمس والمجموعة الشمسية كلها، وتوزان بين الأرض والقمر، والتغيرات التي تحدث لسبب ما من براكين أو شيء ما لا تؤثر".