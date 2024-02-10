تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة علامات التمر الفاسد قبل شرائه مع تجهيزات رمضان حتى لايتم إنفاق المال على الأرض.

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علامات التمر الفاسد

نعرض لكم علامات فاسد التمر وذلك وفقا لما جاء في موقع وزارة الزراعة الأمريكية

العلامات:

التغيرات في اللون: قد يتغير لون التمر الفاسد إلى اللون البني الداكن أو الأسود، أو قد يصبح باهتًا أو رماديًا.

التغيرات في الملمس: قد يصبح التمر الفاسد لزجًا أو طريًا عند لمسه، أو قد يصبح جافًا وهشًا.

ظهور العفن: قد تظهر بقع بيضاء أو رمادية أو خضراء على سطح التمر الفاسد.

وجود الحشرات: قد تجد حشرات أو يرقات داخل التمر الفاسد.

الرائحة الكريهة: قد تصدر رائحة كريهة من التمر الفاسد.