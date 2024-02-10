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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

التمر
التمر

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة علامات التمر الفاسد قبل شرائه مع تجهيزات رمضان حتى لايتم إنفاق المال على الأرض.

مع الإعلان عن موعد أول شعبان يستعد الأشخاص لشهر رمضان بشراء الأطعمة المناسبة لتجهيزات رمضان

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علامات التمر الفاسد

نعرض لكم علامات فاسد التمر وذلك وفقا لما جاء في موقع وزارة الزراعة الأمريكية

العلامات:

التغيرات في اللون: قد يتغير لون التمر الفاسد إلى اللون البني الداكن أو الأسود، أو قد يصبح باهتًا أو رماديًا.
التغيرات في الملمس: قد يصبح التمر الفاسد لزجًا أو طريًا عند لمسه، أو قد يصبح جافًا وهشًا.
ظهور العفن: قد تظهر بقع بيضاء أو رمادية أو خضراء على سطح التمر الفاسد.
وجود الحشرات: قد تجد حشرات أو يرقات داخل التمر الفاسد.
الرائحة الكريهة: قد تصدر رائحة كريهة من التمر الفاسد.

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تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

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