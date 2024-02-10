وقف القتال الأولوية| بيان مهم من «كاميرون» بشأن اجتياح الاحتلال لـ رفح

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه العميق إزاء احتمال شن الاحتلال الإسرائيلي هجوم على مدينة رفح في غزة.

وقال “كاميرون” عبر حسابه على منصة “إكس”: “نشعر بقلق عميق إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح - أكثر من نصف سكان غزة يحتمون بالمنطقة”.

وأضاف: "الأولوية يجب أن تكون وقفاً فورياً للقتال لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن ثم التقدم نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

يأتي ذلك بعد أن أشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه سيكون هناك غزو لرفح، قائلاً: إنه طلب من الجيش الاستعداد لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص هناك.

وأثارت تساؤلات حول المكان الذي يمكن إجلاء المدنيين إليه.