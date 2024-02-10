أسامة كمال: يجب تقديم خطط للقطاع الخاص ليسهم في الاقتصاد الوطني

أكد الإعلامي أسامة كمال، ضرورة أن يكون الحوار الاقتصادي حاضرا به جميع الشرفاء، ولا بد من تقديم الدولة لخطط للقطاع الخاص؛ ليكون لديه دور في الصناعة والاقتصاد الوطني.

وحدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، كيفية الوصول إلى حوار اقتصادي مفيد للجميع، منوهًا بأننا أمام معضلة اقتصادية، وهناك الكثير من الأشياء الخاطئة، ولا بد أن نسمع أصواتا مختلفة، لأن هناك أملا في تخطي هذه الأزمة.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى حوار اقتصادي حقيقي، فيه الكل شرفاء لحين يثبت العكس، ويجب النظر إلى اقتصاد الدولة كله بنفس الميزان، ويتم البحث عن حلول حقيقية ومُرضية، ولا نقدم طائفة بعينها “كبش فداء” للأزمات الحالية.

فكر الجباية

وأضاف أنه لا بد أن ندخل فكر الإنتاج بعيدًا عن فكر الجباية، مؤكدًا أن ما خرج من مصر من المستثمرين نتيجة المناخ السيء؛ من الممكن أن يعود باستثماراته مرة أخرى، قائلا: “الاقتصاد في خدمة المواطن والتاجر والمستهلك فكلهم مواطنون”.