استشهاد 3 أفراد من القوات المسلحة الإماراتية وضابط بحريني في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطا من قوة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين؛ إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، في أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

‏وتقدمت وزارة الدفاع الإماراتية، بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

‏وتفيد الوزارة، بأن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم.