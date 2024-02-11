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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القبض على المتهم بقتـ.ل عامل المنيا بعد عام كامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ"، تعتبر هذه الآية الكريمة من سورة "إبراهيم" بالقرآن الكريم، وما حملته من تأكيدات عن عدم ترك الله للظالمين مهما طال الوقت، هي تأكيد لما حدث في هذه القضية التي جرت تفاصيلها في محافظة المنيا، حينما أقدم عاطل على سرقة دراجة بخارية من شخص يعمل عليها، وحينما حاول المجني عليها مقاومته قتله الجاني، ليتمكن من سرقة الدراجة البخارية، بل ويبيعها، وتمر الأيام تلو الأيام دون أن يعلم عنه شىء، إلا أن تطبيق هذا التأكيد الذي جاء في الأية الكريمة سالفة الذكر، تتجسد بعد القبض على القاتل وإحالته للمحاكمة بعد أكثر من عام كامل من تهربه من هذه الواقعة.

حكم بالإعدام

قضت محكمة جنايات المنيا بالحكم علي شخص انهي حياة شخص بغرض سرقة دراجته البخاريه أثناء العمل عليها بمركز مغاغة بالإعدام شنقا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .

صدر الحكم برئاسة المسـتشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب ، وعضوية المستشارين محمد محمد عبد الفتاح وحسين على سيرة وبحضور خالد حسن ابورحاب وكيل النيابة وأمانه سر محسن فكري الشيمي ومحمد مصطفي هارون وخالد محمد عبد الغني.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية الي يناير 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص مخنوق بمدينة مغاغة وسرقة دراجة البخارية. 

وبتكثيف الإجراءات الأمنية والبحثية تم القبض على المتهم والذي اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن مكان الدراجة البخارية والشخص الذي قام بشرائها منه وتم إحالة المتهم للنيابة العامة .

ومن جانبه أحال المحامي العام لنيابات شمال المنيا المتهم للمحاكمة الجنائية

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