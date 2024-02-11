إعلامي شهير يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أعلن الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة سارة لجماهير الاهلي بعد عودة أمير توفيق مدير التعاقدات من رحلته في إسبانيا.

وكتب أمير هشام عبر حسابه بموقع فيسبوك: الأهلي سوف يفتح ملف تجديد وتعديل عقود كل من محمد هاني ومحمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم فور عودة أمير توفيق مدير التعاقدات من رحلته في إسبانيا.

وخاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مباراة ودية، مساء امس السبت، على أرضية ملعب مختار التتش، في إطار الاستعدادات الأخيرة لموقعة شباب بلوزداد الجزائري.

ويلتقي النادي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.