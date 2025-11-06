برعاية وزارية .. انطلاق قمة التكنولوجيا العقارية في 7 نوفمبر

تنطلق غدا الجمعه يوم 7 نوفمبر فعاليات قمة التكنولوجيا العقارية PropTech Summit تحت شعار "From Spaces To Solutions"، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبمشاركة واسعة من القيادات الحكومية والخبراء ورواد الأعمال.

تعكس القمة الدعم الحكومي المتزايد لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير القطاع العقاري المصري، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الدور المحوري للتكنولوجيا العقارية في تحسين إدارة الأصول والمشروعات وتعزيز الشفافية وتطوير تجربة العملاء.

تشهد القمة جلسة نقاشية رئيسية بمشاركة نخبة من المسؤولين وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية، لمناقشة آليات دعم الابتكار في القطاع العقاري وتبني الحلول الرقمية التي تواكب التطورات العالمية. كما تتضمن الفعاليات الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية وتأسيس أول مركز متخصص في دعم الابتكار ومسرّعات الأعمال بمجال التكنولوجيا العقارية في المنطقة، بهدف تعزيز التعاون وتمكين الشركات الناشئة والمستثمرين من تطوير حلول مبتكرة تدعم نمو السوق العقاري المصري.

ومن المنتظر أن تستقطب القمة أكثر من 3 آلاف مشارك من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والعقارات والمدن الذكية، إلى جانب تنظيم أكثر من 10 ورش عمل تفاعلية وعروض تقديمية لأحدث الابتكارات في القطاع. وتأتي القمة لتؤكد مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها في بناء مستقبل عقاري أكثر كفاءة واستدامة.