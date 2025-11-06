قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في فيديو ضرب مدرس لطلبة بفناء مدرسة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق
رئيس جامعة الأزهر ووزير التعليم الإندونيسي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي
سميرة أحمد: أمي دعتلي زمان وقالتلي هتبقي نجمة .. ومشواري الفني أحلى حاجة حصلت
عين شمس تطلق أول بودكاست جامعي للابتكار وريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية

حسام الفقي

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الرائد في دعم الإبداع الطلابي وتمكين الشباب، تُعلن جامعة عين شمس ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال (iHub) عن إطلاق أول بودكاست جامعي متخصص في مجال الابتكار وريادة الأعمال، ليصبح بذلك أول بودكاست جامعي يُطلق على مستوى الجامعات المصرية يهدف إلى رفع  وعى الطلاب ورواد الجامعة بمفهوم الابتكار وريادة الأعمال، وليكون منصة فريدة من نوعها تجمع بين الفكر، والخبرة، والإلهام في مكان واحد.

ويأتي البرنامج تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأساتذة الدكتورة غادة فاروق  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة نيڤين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب .

ويُعتبر هذا البودكاست خطوة رائدة نحو بناء جيل واعٍ بآليات السوق والتشريعات والتحديات الواقعية لريادة الأعمال، ويُعد نافذة تفاعلية جديدة تُتيح للطلاب والمبدعين مشاركة خبراتهم وقصص نجاحهم، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة الابتكار داخل الجامعة.

ويتميز البودكاست بتكامله عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهى:
* محور ريادة الأعمال: لاستعراض التجارب الواقعية وقصص النجاح الملهمة لرواد الأعمال داخل الجامعة وخارجها.
* المحور التجاري: لتمكين الشباب من فهم الجوانب الاقتصادية والتسويقية وبناء نماذج أعمال ناجحة ومستدامة.
* المحور القانوني: لحماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية وفهم الأسس  القانونية المنظمة لريادة الأعمال.

تولّى الدكتور محمد مجدي مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال التنظيم والتنسيق ، كما تولّت الدكتورة شيرين محمد المصري – مدرس الإعلام ومدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بكلية الدراسات العليا للطفولة – الإشراف الإعلامي على العمل، بما يعكس حرص الجامعة على الدمج بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق الإعلامي المتخصص.

كما جاء تنفيذ الفكرة ثمرةً للتعاون المثمر بين مركز الابتكار وريادة الأعمال وفريق العمل بالمركز، وبمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من كليات: الإعلام، والدراسات العليا للطفولة، والحقوق، والتجارة.

للمشاهدة يمكنك زيارة اللينك التالى:
https://www.youtube.com/@Official_Channel-iHub

جامعة عين شمس مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub

