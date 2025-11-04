القومي للمرأة يُطلق المرحلة الثانية من برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال

في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث،أطلق المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، المرحلة الثانية من برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية للقضاء على ختان الإناث، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان،حيث تم تنظيم معسكر تدريبي وتقدّم ما يقرب من 164 مشاركًا ومشاركة بمشروعات فردية وجماعية، وتم اختيار 20 مشروعًا لبدء التدريب ضمن فعاليات المعسكر، واستمر على مدار 7 أيام.

شهد المعسكر حضور كل من الأستاذة مي محمود، المديرة العامة لمركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس،والمهندسة أماني مدني، المقرر المناوب لفرع المجلس بالأقصر، والأستاذة منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة عفاف عبد الباسط، عضو فرع المجلس بالأقصر، و الدكتور محمد عطية، أستاذ مساعد بكلية الزراعة بجامعة الأزهر ومدير حاضنة رواق القاهرة لريادة الأعمال، الدكتور إسماعيل عبد اللطيف، مدير إدارة العمليات السابق بحاضنة رواق القاهرة، والاستاذة أميرة أبوزيد بإدارة التعاون الدولى بالمجلس.

كما تم تنظيم جلسة حوارية مع المشاركين والمشاركات أدارها الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، أن المعسكر يمثل فرصة مهمة لتفعيل طاقات الشباب والمجتمع المدني نحو التغيير الإيجابي والتنمية المحلية المستدامة، مشيرًا إلى حرص محافظة الأقصر على دعم المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية.

وتضمن المعسكر لجنة تقييم المشروعات، لفحص العروض المقدمة من المشاركين والمشاركات لمشروعاتهم الاقتصادية وخططهم التوعوية الهادفة للقضاء على ختان الإناث، وسوف يتم اختيار خمسة مشروعات للفوز بتمويل تأسيسي لتنفيذ النماذج الأولية لمشروعاتهم.

تضمّن البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المتخصصة حول ريادة الأعمال، وجلسات توعوية حول جريمة ختان الإناث من الجوانب الطبية والقانونية والإعلامية، مع استعراض جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، ورؤى حول وضع الختان بمحافظة الأقصر والحلول المقترحة لدمج التوعية ضمن مشروعات رواد الأعمال.

يُذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تم إطلاقها في نوفمبر 2023 بمحافظة الأقصر، وشهدت دعم 20 مشروعًا فنيًا وماليًا، حيث نجحت العديد من المشروعات في تحقيق مردودا اقتصادياً وشاركت في رفع الوعي المجتمعي بخطورة ختان الإناث.

يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي والمسؤولية المجتمعية، وتشجيع الشباب على تقديم أفكار مشروعات مبتكرة تدمج التوعية المجتمعية بقضايا القضاء على ختان الإناث.