لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس القومي للمرأة تستعرض خطتها للمرحلة المقبلة

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة نيفين جامع، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وذلك بمقر المجلس وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، إلى جانب الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استهلت نيفين جامع الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود على مختلف المستويات من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوقها، وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي اللازم لها، فضلًا عن تعزيز تمكينها الاقتصادي عبر دعم التعليم والتدريب وبناء القدرات للنساء.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في إطار الاستعداد لحملة "16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي ينظمها المجلس خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، حيث تم طرح عدد من المقترحات من بينها تنظيم ندوة متخصصة حول مناهضة العنف الاقتصادي ضد المرأة.