البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس القومي للمرأة تستعرض خطتها للمرحلة المقبلة

لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس القومي للمرأة
لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة نيفين جامع، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وذلك بمقر المجلس وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، إلى جانب الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استهلت نيفين جامع الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود على مختلف المستويات من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوقها، وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي اللازم لها، فضلًا عن تعزيز تمكينها الاقتصادي عبر دعم التعليم والتدريب وبناء القدرات للنساء.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في إطار الاستعداد لحملة "16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي ينظمها المجلس خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، حيث تم طرح عدد من المقترحات من بينها تنظيم ندوة متخصصة حول مناهضة العنف الاقتصادي ضد المرأة.

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ميدو

تجاوز حدود النقد.. حيثيات حبس ميدو شهر لسب وقذف محمود البنا

انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط

إصابة شخصين في انهيار منزل بمركز الفتح بأسيوط

المتهمان

انتحلا صفة موظفي خدمة عملاء.. القبض على شخصين نصبا على عملاء البنوك

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

