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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة ينفذ دورة التخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية الأسبوع الجاري

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة  الأسبوع الجاري دورة التخطيط وإدارة الفعاليات الاعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم، بالتنسيق مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة مع وكالة الـ GIZ الألمانية، منوهًا الي انه يستفيد من الدورة التدريبية 28 من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام بمكاتب المحافظين.

وتهدف الدورة إلى فهم ماهية العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات، وأساليب ووسائل التواصل في العلاقات العامة، والتخطيط لأنشطتها، والهيكل التنظيمي لفريق إدارة الفعاليات، وأهمية الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، وانواعها المختلفة ومقومات نجاحها، وإدارة المناسبات "المفهوم والقواعد والتحديات "، وتحديد الرسالة والأدوار، إضافة الى آليات تنمية مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة وتطويرها، والتغيير الشخصي من أجل مؤسسات أكثر كفاءة، وكيفية إختيار التصميم الدعائي الملائم للمناسبة، والعلاقات العامة علي الإنترنت، والتسويق للمناسبة والمواد الدعائية، والنشر الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقييم الوسائل المستخدمة.

كما ينظم مركز سقارة دورة "اللغة الإنجليزية" التي يتم تنفيذها هذا الأسبوع وتأتي في ضوء اهتمام الوزارة بإكساب العاملين بالمحليات لمهارات اللغة لتيسير عملية التواصل باعتبارها أداة هامة للغة التواصل الدولية خاصة ان 85% من المنظمات الدولية تستخدم اللغة الإنجليزية باعتبارها واحدة من لغات العمل الخاصة بهم .

واشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضع في خطته التدريبية دورات اللغة الإنجليزية خاصة للعاملين في الإدارات التي تستخدم اللغة في تعاملاتها، مشيرًا الي أنه يستفيد من الدورة التدريبية 28 متدربًا من جميع المحافظات الذين تم اختيارهم طبقًا لنتيجة اختبارات تحديد المستوي ونتيجة الدورات الأساسية.

التنمية المحلية سقارة الإتيكيت وحدة تطوير الإدارة المحلية

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