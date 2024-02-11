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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيرلندي: اجتياح إسرائيل لمدينة رفح «انتهاك واضح للقانون الدولي»

وزير الخارجية الإيرلندي
وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن

عبر وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، صباح اليوم الأحد، عن قلق بلاده من التقارير عن اتجاه إسرائيلي نحو نشاط عسكري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مارتن إن هذه العملية في مكان مكتظ بالسكان انتهاك واضح للقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بوقف فوري لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم، في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية، إن إسرائيل تستعد للهجوم في رفح.

وادعى نتنياهو إن "النصر على حماس أصبح في متناول اليد"، وبحسب قوله فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمهاجمة ما تبقى من كتائب حماس في مدينة رفح جنوب بقطاع غزة، لكنه لم يقدم تفاصيل أو جدولا زمنيا بشأن الاجتياح البري لرفح.

وأضاف نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبيل الغزو البري، وذلك في ظل التهديد الأمريكي بأنها لن تدعم الهجوم على المدينة، إذا لم تأخذ إسرائيل في الاعتبار التأثير المحتمل على ما يقرب من 1.4 مليون شخص في هذه المنطقة.

وقال نتنياهو "أنا أتفق مع الأميركيين في هذا الشأن، سنفعل ذلك مع توفير ممر آمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من الخروج”.

وعندما سئل إلى أين من المفترض أن يذهب الفلسطينيون، قال نتنياهو إن إسرائيل تعمل على خطة مفصلة في هذا الشأن.

وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن مدينة رفح جنوب قطاع غزة بنيامين نتنياهو إسرائيل تستعد للهجوم في رفح الاجتياح البري لرفح جيش الاحتلال الإسرائيلي

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