عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول صور ترصد بدء تسليم كتب الترم الثاني للطلاب في المدارس الآن

تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية

التزمت بعض المدارس اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ، بدء تسليم الكتب المدرسية المقررة على الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي شدد على ضرورة إلتزام المدارس بتسليم الكتب المدرسية للطلاب خلال الاسبوع الجاري مع بدء انطلاق الفصل الدراسي الثاني .

وعلى جانب آخر .. استقبل اللواء عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، فى مقر ديوان عام محافظة القليوبية، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته سير انتظام  الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور  اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والاستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والأستاذة سماح إبراهيم  مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء والأباء بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة القليوبية، مشيدًا بدور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى  ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، ودعمه المستمر للمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة ووضع حجر أساس مدرسة مويس الابتدائية.

كما يعقد الوزير مع مديرى اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى.

تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية
تسليم الكتب المدرسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

أزمة قلبية.. نقل عمر طاهر إلى العناية المركزة

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

خبير مياه يكشف عن حلول لزيادة حصة مصر من نهر النيل

ترشيحاتنا

أول صور ترصد بدء تسليم كتب الترم الثاني للطلاب في المدارس الآن

تفاصيل جوائز مباراة نهائي كأس مصر بالسعودية

ميدو يكشف تفاصيل جلسة الصلح بين صلاح وحسام حسن

أبرز السلع والتخفيضات.. تفاصيل إطلاق معارض أهلا رمضان |فيديو

الخارجية العمانية تُحذر من خطة الاحتلال لاقتحام رفح

إصابة 7 أشخاص بالاختناق في تسرب للكلور داخل محطة مياه بالشيخ زايد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق.. طريقة عمل الكيك الهش في الطاسة

صور جمعت بين شيرين وحسام حبيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إلهام شاهين بفستان جريء تثير الجدل بمهرجان بغداد السينمائي

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

فيديو

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ