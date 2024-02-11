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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد عرض الاختيار وفومو.. السوشيال ميديا تثير الجدل بنادي السينما المستقلة|صور

نادى السينما المستقلة
نادى السينما المستقلة

أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، حيث تم عرض كل من الفيلم الروائى القصير "الاختيار" إخراج البرت جميل والذي يناقش هوس أحد الشباب باستخدام السوشيال ميديا وما يترتب عليه من آثار سلبية، والفيلم الروائى القصير "فومو" إخراج حاتم قناوى والذي يناقش مدى تأثير السوشيال ميديا على الأشخاص وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة. 

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وأما الفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة والذي يناقش بشكل توثيقى عن حياة الصيادين وظروف تعايشهم مع البيئة المحيطة، والفيلم الروائى  "مرار بطعم الشكولاته" إخراج مصطفى وفيق والذي يناقش مشكلة التنمر الوظيفى. 

نادى السينما المستقلة 

وعقب عرض الأفلام اقيمت ندوه أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر  وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

نادى السينما المستقلة
نادى السينما المستقلة
نادى السينما المستقلة
نادى السينما المستقلة
نادى السينما المستقلة
نادى السينما المستقلة
نادى السينما المستقلة
نادى السينما المستقلة
نادى السينما المستقلة
نادى السينما المستقلة
الدكتور وليد قانوش المركز القومي للسينما نادي السينما المستقلة فيلم الاختيار فيلم فومو

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