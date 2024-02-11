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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اضبط التردد.. قناة مجانية تنقل نهائي كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

يبحث محبو كرة القدم عن القنوات الناقلة للمباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا.

يتواجه منتخب "الأفيال" ومنتخب "النسور" في المواجهة الختامية للبطولة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تذيع المباراة مجانًا عبر قناة مفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات"، وهي قناة "الجزائرية الأرضية".

طريقة مشاهدة القناة:

  • اسم القناة: الجزائرية الأرضية
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11680
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تحمل القناة اسم Programme National Algeria على بعض الرسيفرات.

طريقة تنزيل القناة:

  1. الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي.
  2. اختيار القناة وكتابة التردد والبيانات الأخرى.
  3. بعد نزول القناة، يتم كتابة شفرة القناة في خانة Biss وهي: 1100001100000000.
القناة الجزائرية بطولة كأس أمم أفريقيا قناة الجزائرية الأرضية كأس الأمم الافريقية كاس امم افريقيا نهائي كأس الأمم الإفريقية نيجيريا قناة مفتوحة

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