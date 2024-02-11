اضبط التردد.. قناة مجانية تنقل نهائي كأس الأمم الإفريقية

يبحث محبو كرة القدم عن القنوات الناقلة للمباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا.

يتواجه منتخب "الأفيال" ومنتخب "النسور" في المواجهة الختامية للبطولة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تذيع المباراة مجانًا عبر قناة مفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات"، وهي قناة "الجزائرية الأرضية".

طريقة مشاهدة القناة:

اسم القناة: الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تحمل القناة اسم Programme National Algeria على بعض الرسيفرات.

طريقة تنزيل القناة: