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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6600 دولار سنويا .. فرص عمل بالسفارة الأمريكية في القاهرة

فرص عمل
فرص عمل

 يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة حارس.

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل بالسفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى حارس بمرتب يصل إلى إلى  4,565 دولار أمريكي سنويا.

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وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة  أن اخر موعد للتقديم 22/02/2024 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 4,565 دولار .

تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية 

وتشجع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة كل من النساء والرجال على التقدم لمنصب حارس حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية .

ويلتحق الموظف بالعمل  بعد استلام تصريح الوكالة حيث يحصل 4,565 دولارًا أمريكيًا/في السنة، حيث تتوافر فرص العمل داخل سفارة أمريكا بالقاهرة علي أن يكون آخر موعد للتقدم 22/02/2024


وظائف خاليه بالسفارة الأمريكية بالقاهرة


وتتوافر  فرص عمل كهربائي حيث أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة الحاجة إلى 4 كهربائي بمرتب مادي يبلغ 6,639 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يكون آخر موعد للتقديم 22/02/2024.

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

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وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتب مادي مميز حسب التخصصات المطلوبة.

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