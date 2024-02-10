بـ راتب 7500 جنيه .. فرص عمل للشباب بهذه الوزارة

يسعي الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم وعليه فإن الإدارة المركزية لتمكين الشباب تعلن بشكل مستمر عن وظائف شاغرة.

فرص عمل الشباب والرياضة

وتأتي فرص عمل الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك ضمن مبادرة «توظيف مصر»، حيث تتوافر الوظائف فى إحدى الشركات الخاصة العاملة فى مجال الألبان.

وتتضمن الوظائف المعلنة من قبل الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة عدد من التخصصات المطلوبة.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة ما يلي :-

- مديرين ومساعدين ومشرفين.

- أعضاء فريق وكاشير.

- نظافة.

شروط التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة

- يتم قبول جميع المؤهلات وبدون.

- يشترط وجود خبرة بمجال المطاعم والحلويات وبدون خبرة.

- تتضمن الشروط التقديم للشباب فقط وسن المتقدم حتى 40 عاما.

- يشترط للتقديم على الوظائف المعلنة تحديد الموقف من التجنيد ولا نقبل الطلبة.

- يشترط المرونة في قبول العمل بنظام الشيفتات الصباحية والمسائية.

- كما تتضمن الشروط القبول بخيار الاغتراب والعمل بفروع القاهرة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- يحصل الملتحق بالوظائف المعلنة علي مرتبات مجزية وحوافز على تقييم الأداء والنسب البيعية.

- تقدم الشركة بدلات اغتراب وبدلات وجبات وتوفير سكن للمغتربين.

- يحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة علي راتب 7500 جنيه لأعضاء الفريق في حال الاغتراب للعمل بفروع القاهرة.

- فرص للترقي

طريقه التقديم على الوظائف المعلنة



ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه للاستمارة الخاصة بتلك الوظائف لملء البيانات المطلوبة بها.

مبادرة توظيف مصر

وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.