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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلن مفاجأة حول انتقال رمضان صبحي للزمالك.. تفاصيل

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكد خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أن إدارة النادي الأهلي أغلقت ملف عودة رمضان صبحي للقلعة الحمراء من جديد، مؤكدا:" الموقف صعب.

وتابع خلال تصريحات بقناة أون تايم سبورتس، :" رمضان صبحي حسبما يقول البعض لديه رغبة في العودى للأهلي لكن الأمر صعب ما يجعله قريبا من الإنتقال للزمالك نظراُ لشعبيته كنادي جماهيري.

وأشار الغندور إلي أن الأهلي أغلق الباب تماماُ في وجه عودة رمضان صبحي والزمالك قد يحسم أنتقال اللاعب في الصيف المقبل.

وتابع:"أتعجب من إدارة الأهلي في ضم إمام عاشور في حين أنها ترفض عودة رمضان صبحي هل جرم صبحي أكبر من ما فعله إمام عاشور.

يُذكر أن رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز في عام 2020 بعد رفضه للعرض المُقدم من الأهلي للاستمرار مع الفريق.

الزمالك بيراميدز أون تايم سبورت امام عاشور النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي رمضان صبحي خالد الغندور

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