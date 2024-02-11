حماس توجّه تهديدًا لإسرائيل بشأن الهجوم على مدينة رفح

وجّه مصدر رفيع في حركة حماس رسالة تهديد إلى إسرائيل اليوم الأحد، عبر قناة الأقصى الفلسطينية، جاء فيها أن هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة يعني انفجار المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

يأتي ذلك على خلفية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إصدار أمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بالاستعداد للعملية الاجتياح البري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، هذا الصباح أيضًا إلى الدخول البري للجيش الإسرائيلي إلى المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، وقال: "نشعر بالقلق إزاء احتمال وقوع هجوم للجيش الإسرائيلي في رفح وتبعاته".

كما أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي عن قلقه بشأن العملية البرية في رفح، وقال: "إن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، في ظل هذه الظروف، حيث يبحث أكثر من مليون فلسطيني عن ملجأ هناك، دون إيلاء الاعتبار الواجب لأمنهم ستكون بمثابة كارثة ولن ندعمها".

وقالت صحبفة "هآرتس" العبرية، أمس، إن المفاوضات بشأن صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل مستمرة خلف الكواليس.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الأجنبية" أن إسرائيل تطالب حماس بتنازلات للمضي قدماً على أساس الخطوط العريضة المتفق عليها في باريس.

من جانبها قالت القناة ال12 العبرية، إن إسرائيل الرسمية تقاطع القمة في القاهرة بشكل مؤقت، وتتمسك بقرارها عدم إرسال ممثل، للضغط على حركة حماس حتى تتنازل عن بعض مطالبها.

أوضحت القناة أن هدف الخطوة هي إقناع حماس بالانسحاب من المطالب القصوى التي قدمتها والموافقة على المفاوضات على أساس مخطط باريس الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ويليام بيرنز قد أكدا بالفعل وصولهما إلى الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة يوم الثلاثاء.