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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: لدينا خطة لتعظيم جهودنا في المشروع القومي لمحو الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد  جامعة حلوان خلال الفصل الدراسي الثاني، لتنظيم  العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به . 

وكشف الدكتور أحمد عبد الرشيد، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، تفاصيل خطة الجامعة خلال الفترة المقبلة من أجل تعظيم الجهود في مجال تحرير المواطنين من الأمية في النطاق الجغرافي، وذلك استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات.

وتشمل الخطة توفير مقر دائم لتحرير المواطنين من الأمية، موضحا أنه سيتم إنشاء مركز لمساعدة المواطنين وتحريرهم من الأمية داخل جامعة حلوان بهدف توفير مقر دائم للمشروع  يسمح بتوفير عنصر الاتصال والتواصل بين جميع الكليات والفئات المستهدفة من المشروع على مستوى الجامعة وبين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات المعنية المختلفة.

وأوضح المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أنه تمت مخاطبة جميع الكليات للمشاركة في المشروع والتواصل واستقبال استفسارات الطلاب والعمل على تذليل ما قد يواجههم من صعوبات عند الالتحاق بالمشروع من خلال اتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة أولًا بأول دون كلل.

وأكد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أنه تم التنسيق مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن إجراءات التعاقد على فصول محو الأمية للطلاب المشاركين في المشروع بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

Jobs Education الأعلى للجامعات الهيئة العامة لتعليم الكبار المجلس الاعلى للجامعات الندوات التوعوية المشروع القومي لمحو الأمية

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