رئيس جامعة الوادي الجديد والمحافظ يتفقدان المنشآت الجديدة

استقبل الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، لتفقد منشآت الجامعة بالكيلو 10 رافقهم فى الجولة إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك في إطار استعدادات الجامعة لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، المقرر عقده خلال هذا الشهر.

تفقد الاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، والدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مبنى كلية الزراعة الجديد بعد إنتهاء أعمال التشطيبات الداخلية، وأعمال تأسيس مسجد الجامعة الجاري إنشاؤه على مساحة ٥٠٠م٢، كما تضمنت الجولة زيارة لمجمع الملاعب الرياضية المُقام على مساحة ٣٢ ألف م٢ ويضم ٧ ملاعب متنوعة ( طائرة - تنس - سلة - خماسي - متعدد الأغراض)، .

و اشاد المحافظ بمعدلات الإنجاز والتنفيذ في استكمال المنشآت والخدمات التعليمية وغيرها داخل الحرم الجامعي،

مقدما الشكر للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وفريق العمل على حجم الإنجازات التى تحققت على أرض جامعة الوادى الجديد فى مختلف المجالات متمنيا لهم مزيد من التوفيق للارتقاء بالتنمية الشاملة والمستدامه التى تتم بمحافظة الوادى الجديد فى شتى المجالات والقطاعات.