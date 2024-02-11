بعد فوزه على ليفربول الجولة الماضية.. أرسنال في تحد جديد أمام وست هام

يواجه فريق أرسنال الإنجليزي نظيره وست هام، عصر اليوم، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق "الجانرز" المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ليفربول في الجولة الماضية، فيما يسعى "المطارق" للتعويض بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتد.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، والخامسة بتوقيت السعودية، وستُبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديداً على قناة "beIN Sports HD 1".

تشكيلة أرسنال المتوقعة:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: زينشينكو، جابريال، ويليام ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: جورجينيو، ديكلان رايس، مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: جابريال مارتينيلي، هافرتيز، بوكايو ساكا.

يسعى أرسنال للثأر من وست هام بعد الهزيمة التي تلقاها أمامه في لقاء الجولة الـ19 على ملعب "الإمارات".