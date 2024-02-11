فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد ، صور جديدة لها رفقة زوجها وبناتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ريا أبي راشد، مرتديه فستان كاجوال باللون الاصفر، وتميز الفستان بتصميم الوان شولدر ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريا أبي راشد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت ريا أبي راشد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ريا أبي راشد