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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. تناول هذا الطعام يصيبك بمرض القلب

القلب
القلب

تحمل الأطعمة المقلية مخاطر على القلب جزئيًا لأنها تحفز الالتهاب، ولكن كم عدد الوجبات المقلية المقرمشة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟

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في دراسة شملت أكثر من 750.000 شخص.
وجد أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر الأطعمة المقلية في غالب أيام الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في القلب بنسبة 28٪ ، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل و بفترات متباعدة .

لكن التحليل فشل في إظهار أن الأشخاص الذين تناولوا الكثير من الأطعمة المقلية كانوا أكثر عرضة للوفاة قبل الأوان.

لذلك، اعتدل في تناول الوجبات السريعة و المقلية مرة الى مرتين في الشهر .. يعتبر امر مقبول 
ولا تفرط في الكميات 
والافضل استبدال القلي بالشواء 
من خلال استخدام الفرن ..
لان غالب الوجبات المقلية تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وكذلك الدهون المشبعة الضارة.
والافراط سيكون مضر بصحتك 
 

القلب الأطعمة المقلية الأوعية الدموية الوجبات السريعة الصوديوم

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