تموين البحيرة: ضبط 600 صفيحة سمن حجبت عن التداول بالأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة بمركز شبراخيت أسفرت عن ضبط ١٥ طن مخلل و ٦طن أسمدة مجهولة المصدر و٥٠٠ كجم أسمنت مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهورتم ضبط ٦٠٠ صفيحة سمن زنة ١٢ كجم تم حجبهم عن التداول بالأسواق و١٠٠ شيكارة فول مجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.