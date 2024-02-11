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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير العمل: تدريب مليون عامل بالتعاون مع القطاع الخاص عبر "مشروع مهني 2030"

صدى البلد

حرص حسن شحاتة وزير العمل ،خلال جولته اليوم الأحد  بمحافظة الأسكندرية ، تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة محمد كمال مديري المديرية، وذلك داخل قاعة اجتماعات الاتحاد لنقابات عمال الإسكندرية، وكان في استقباله المهندس خالد الفقي رئيس "الاتحاد" واستمع الوزير من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن  خطط الوزارة ، خاصة" مشروع مهني 2030"، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ، ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة.

وخلال حديث حث الوزير العاملين بالمديرية بتكثيف الجهود للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطبيق القانون ،وتنفيذ خطة الوزارة في مشروعها التدريبي 2030، الذي استهدف الوزارة من خلاله تدريب مليون متدرب بالتعاون مع القطاع الخاص ..كما أكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود في مجال تفتيش للعمل ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل زيادة الإنتاج ،وكذلك الاهتمام بدمج ذوي الهمم في سوق العمل لتنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

وكان محافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف قد أستقبل  صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، الوزير  والوفد المرافق له  في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة..والتي تتضمن جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة،وخريجين من البرنامج التدريبي  المشترك مع" شركة قدرة"،وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية..

ورافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل ،يضم : اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي ، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة ، والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي للوزير ، وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات ، ومحمد مجدي باحث بالإدارة العامة للعلاقات العامة.

كما حضر من الاتحاد المحلي لنقابات العمال في الإسكندرية خالد الفقي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابه العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الأسكندرية، وفتحي عبد اللطيف مستشار الإتحاد المحلي لعمال الأسكندرية، وعضو مجلس النواب السابق، ومجدي الألفي الأمين العام للاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، وهشام توفيق الأمين العام المساعد للإتحاد المحلي، وعلاء تمام الأمين العام المساعد للاتحاد المحلي.

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