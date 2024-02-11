عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان أعمال تطوير مستشفيات الشمال

مستشفيات شمال قنا
مستشفيات شمال قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق، جولة تفقدية بمشروع تطوير مستشفي نجع حمادى العام، ومشروع تطوير مستشفي أبوتشت المركزى ومشروع تطوير مستشفي دشنا المركزى، وذلك فى إطار سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية.

رافقهما خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائب أسامه الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا ومساعد وزير الصحة، لشرح تفصيلي عن مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام والتي بلغت نسبة تنفيذها ٩٩ ٪وتقع علي مساحة ٣٨٠٠ م٢، بطاقة ١٧٣ سرير، ويحتوي على أقسام"الطواريء، الأشعة، صيدليات، شبكة الغازات، المطبخ، المغسلة، المشرحة، النفايات، مخازن، قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ٢٨ عيادة، وقسم المناظير.

وكيل تعليم قنا يطمئن على انتظام الدراسة فى أول أيامها بالتيرم الثاني

محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى الرمد

كما يضم قسم إقامة مرضى بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم ١١ حضانة مبتثرين، ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر، وقسم إقامة المرضى ٥١ سرير اقامة تخصصات و ٢ قاعة تدريب، قسم العمليات يضم ٥ غرف عمليات متنوعة، ٨ أسرة إفاقة، ٢ أسرة تحضير، وقسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ١١ سرير، سرير عزل.

ووجه محافظ قنا ، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام، مؤكداً أن المستشفى تعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية لخدمة أهالى المدينة.

وعقب ذلك توجه محافظ قنا ومساعد وزير الصحة، إلي مدينة أبوتشت لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي أبوتشت المركزي ، واستمعا إلي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمستشفي التى بلغت نسبة تنفيذها ٨٥٪ وتقع على مساحة ٤٥٠٠ م، بسعة ١١٨ سريرًا "، ٨٠ سرير إقامة  بمختلف التخصصات، ١٥ سرير إقامة نساء وولادة، ٨ أسرة عناية مركزة، ١٥ حضانات مبتثرين، و ٢٢ عيادة و٣ صيدليات بقسم العيادات الخارجية، و٨ أسرة للأطفال حديثي الولادة، و٣ أسرة إنعاش و٣ أسرة كشف، و٣ أسرة ملاحظة، و٤ أسرة فرز، وسرير عزل بقسم الاستقبال والطوارئ.

كما يضم المستشفى، غرفة أشعة مقطعية، و٢ أشعة سينية، وغرفة موجات صوتية، بالإضافة إلى ٥ معامل "كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم"، وقسم الغسيل الكلوي ويضم ٣٦ ماكينة، وقسم العمليات ويضم "٤ غرف عمليات، ٦ أسرّة افاقة"، كما تضم المستشفي سكن للأطباء والممرضين بسعة ٣٤ سرير، بالإضافة إلي قسم الخدمات المساندة ويشمل "المغسلة - التعقيم المركزي، المطبخ، المخازن، ورش، المشرحة، المسجد، خدمات العاملين، المخلفات".

وفي ختام جولته توجه محافظ قنا ومساعد وزير الصحة إلي مدينة دشنا ، لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي دشنا المركزى، مشدداً بسرعة الإنتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفي تمهيداً لدخولها الخدمة.

وأكد محافظ قنا، الالتزام بمعدلات تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها، للتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المقرر لأعمال الإنشاء، لافتاً إلى حرص الأجهزة التنفيذية علي تقديم كافة الدعم للشركات المنفذة لمشروعات الصحة داخل المحافظة، وتذليل أي معوقات أمامها.

وأشار الداودى، إلى أن تلك المستشفيات سوف تُحدث نقلة كبيرة ومتميزة فى المنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات الهامة والحيوية التى تخدم حياة المواطنين.
 

مستشفيات شمال قنا

IMG-20240211-WA0063
IMG-20240211-WA0063
IMG-20240211-WA0076
IMG-20240211-WA0076
IMG-20240211-WA0091
IMG-20240211-WA0091
IMG-20240211-WA0100
IMG-20240211-WA0100
IMG-20240211-WA0095
IMG-20240211-WA0095
IMG-20240211-WA0110
IMG-20240211-WA0110
IMG-20240211-WA0114
IMG-20240211-WA0114
IMG-20240211-WA0116
IMG-20240211-WA0116
IMG-20240211-WA0123
IMG-20240211-WA0123
قنا مستشفى نجع حمادى العام مستشفى دشنا المركزى مستشفي أبوتشت المركزي مستشفي دشنا وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم قنا يطمئن على انتظام الدراسة فى أول أيامها بالتيرم الثاني

محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى الرمد

مديرية تعليم قنا تعلن جاهزية إداراتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2024

تدشين عيادة للتغذية العلاجية بمجمع عيادات سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بقنا

نائب محافظ قنا يكرم أوائل المتدربين في دورات التنمية المحلية بسقارة

بـ35 جنيها لكل مادة.. فتح باب التظلم لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم قنا

جامعة جنوب الوادى تختتم فعاليات سمبوزيوم الخزف الدولى للشباب

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في قنا

ترشيحاتنا

الأمن يكشف لغز اختفاء أبواب المقابر بالغربية

أسعار الحديد والأسمنت الآن في مصر

محمد عبد المنصف: مصطفى شوبير أفضل من والده في حراسة المرمى

سقوط طالب ادعي قدرته على تسريب الامتحانات عبر تيليجرام بقصد النصب

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على سيدة المعادي

تعرف على عدد مرات طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ