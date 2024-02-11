محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان أعمال تطوير مستشفيات الشمال

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق، جولة تفقدية بمشروع تطوير مستشفي نجع حمادى العام، ومشروع تطوير مستشفي أبوتشت المركزى ومشروع تطوير مستشفي دشنا المركزى، وذلك فى إطار سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية.

رافقهما خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائب أسامه الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا ومساعد وزير الصحة، لشرح تفصيلي عن مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام والتي بلغت نسبة تنفيذها ٩٩ ٪وتقع علي مساحة ٣٨٠٠ م٢، بطاقة ١٧٣ سرير، ويحتوي على أقسام"الطواريء، الأشعة، صيدليات، شبكة الغازات، المطبخ، المغسلة، المشرحة، النفايات، مخازن، قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ٢٨ عيادة، وقسم المناظير.

كما يضم قسم إقامة مرضى بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم ١١ حضانة مبتثرين، ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر، وقسم إقامة المرضى ٥١ سرير اقامة تخصصات و ٢ قاعة تدريب، قسم العمليات يضم ٥ غرف عمليات متنوعة، ٨ أسرة إفاقة، ٢ أسرة تحضير، وقسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ١١ سرير، سرير عزل.

ووجه محافظ قنا ، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام، مؤكداً أن المستشفى تعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية لخدمة أهالى المدينة.

وعقب ذلك توجه محافظ قنا ومساعد وزير الصحة، إلي مدينة أبوتشت لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي أبوتشت المركزي ، واستمعا إلي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمستشفي التى بلغت نسبة تنفيذها ٨٥٪ وتقع على مساحة ٤٥٠٠ م، بسعة ١١٨ سريرًا "، ٨٠ سرير إقامة بمختلف التخصصات، ١٥ سرير إقامة نساء وولادة، ٨ أسرة عناية مركزة، ١٥ حضانات مبتثرين، و ٢٢ عيادة و٣ صيدليات بقسم العيادات الخارجية، و٨ أسرة للأطفال حديثي الولادة، و٣ أسرة إنعاش و٣ أسرة كشف، و٣ أسرة ملاحظة، و٤ أسرة فرز، وسرير عزل بقسم الاستقبال والطوارئ.

كما يضم المستشفى، غرفة أشعة مقطعية، و٢ أشعة سينية، وغرفة موجات صوتية، بالإضافة إلى ٥ معامل "كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم"، وقسم الغسيل الكلوي ويضم ٣٦ ماكينة، وقسم العمليات ويضم "٤ غرف عمليات، ٦ أسرّة افاقة"، كما تضم المستشفي سكن للأطباء والممرضين بسعة ٣٤ سرير، بالإضافة إلي قسم الخدمات المساندة ويشمل "المغسلة - التعقيم المركزي، المطبخ، المخازن، ورش، المشرحة، المسجد، خدمات العاملين، المخلفات".

وفي ختام جولته توجه محافظ قنا ومساعد وزير الصحة إلي مدينة دشنا ، لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي دشنا المركزى، مشدداً بسرعة الإنتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفي تمهيداً لدخولها الخدمة.

وأكد محافظ قنا، الالتزام بمعدلات تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها، للتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المقرر لأعمال الإنشاء، لافتاً إلى حرص الأجهزة التنفيذية علي تقديم كافة الدعم للشركات المنفذة لمشروعات الصحة داخل المحافظة، وتذليل أي معوقات أمامها.

وأشار الداودى، إلى أن تلك المستشفيات سوف تُحدث نقلة كبيرة ومتميزة فى المنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات الهامة والحيوية التى تخدم حياة المواطنين.

