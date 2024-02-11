عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مي عبد الحميد: مليون ونصف مواطن يتقدمون لإعلان الإسكان الاجتماعي الواحد .. والقرعة إلكترونية

صدى البلد

اكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بان هناك لبس فيما يثار في السوشيال ميديا ، حول مشكلات السيستم سقوط الموقع والبطيء ، وهي لاتخص باي حال من الاحوال صندوق الإسكان الاجتماعي وانما تخص اطروحات هيئة المجتمعات العمرانيه ، لاننا لانخاطب فئات معينه وبشروط محددة ، موضحة ، انا بتاعت محدودى الدخل والغلابة.

وتابعت عبد الحميد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بان جهاز الاسكان الاجتماعي قام بالاعلان عن 17 اعلان عن شقق الاسكان الاجتماعي وهناك مليون ونصف مواطن بيتقدموا في الإعلان الواحد ويتم الاختيار عبر القرعه الالكترونية ، ولايوجد اي استثناءات الا في الادوار العليا للحالات المرضية التي لاتستطيع السكن في ادوار عليا وفقا للقواعد في مجلس الوزراء وانه منذ عام 2016 التقديم كله إلكتروني ولاتدخل يدوي اطلاقا.

واضافت مي عبد الحميد ان هناك تسليم جديد لشقق الاسكان الاجتماعي، في ابريل 2024 وسيتم الاعلان عن تسليم 200 الف وحدة سيتم تسليمهم خلال سنتين ، وتابعت عبد الحميد ، بان هناك نسبة 23% من المستفيدات من السيدات في شقق الاسكان الاجتماعي .

الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعى السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 12 عاما.. الرئاسة التركية تعلن زيارة أردوغان إلى مصر

أسباب ظهور كلمة erorr على عداد الكهرباء وطريقة حلها

زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية.. شعبة الدخان: «حاجة غريبة مش فاهمينها»

مفاجأة بخصوص الدعم| تعرف على موعد الطرح الجديد لشقق "سكن لكل المصريين 4"

دعاء للزوج بالرزق .. ينور طريقه ويفتح له أبوابه الواسعة

رسميا.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ