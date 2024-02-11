مي عبد الحميد: مليون ونصف مواطن يتقدمون لإعلان الإسكان الاجتماعي الواحد .. والقرعة إلكترونية

اكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بان هناك لبس فيما يثار في السوشيال ميديا ، حول مشكلات السيستم سقوط الموقع والبطيء ، وهي لاتخص باي حال من الاحوال صندوق الإسكان الاجتماعي وانما تخص اطروحات هيئة المجتمعات العمرانيه ، لاننا لانخاطب فئات معينه وبشروط محددة ، موضحة ، انا بتاعت محدودى الدخل والغلابة.

وتابعت عبد الحميد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بان جهاز الاسكان الاجتماعي قام بالاعلان عن 17 اعلان عن شقق الاسكان الاجتماعي وهناك مليون ونصف مواطن بيتقدموا في الإعلان الواحد ويتم الاختيار عبر القرعه الالكترونية ، ولايوجد اي استثناءات الا في الادوار العليا للحالات المرضية التي لاتستطيع السكن في ادوار عليا وفقا للقواعد في مجلس الوزراء وانه منذ عام 2016 التقديم كله إلكتروني ولاتدخل يدوي اطلاقا.

واضافت مي عبد الحميد ان هناك تسليم جديد لشقق الاسكان الاجتماعي، في ابريل 2024 وسيتم الاعلان عن تسليم 200 الف وحدة سيتم تسليمهم خلال سنتين ، وتابعت عبد الحميد ، بان هناك نسبة 23% من المستفيدات من السيدات في شقق الاسكان الاجتماعي .