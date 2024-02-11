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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقية 20 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 38 مدرسا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الخامسة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من رشا لطفى محمد يونس بكلية الطب، سحر حسونة حسن بكلية العلوم، علاء الدين توفيق إبراهيم بكلية التجارة، هبة حلمى لطفى الجمل، أحمد محمد شوقى بكلية التربية الرياضية 

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كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من آلاء محمد رضا، رشا على محمد صالح، تامر محمود عبدالعزيز، هاجر سليمان السيد، نورهان أحمد راغب، أيمن محمد سمير ، إسلام أحمد توفيق بكلية الطب ، منى نبيل كمال الفقي، آلاء إبراهيم عبدالرحمن عتلم، رغدة زهير محمد بكلية العلوم ، يوسف أحمد يوسف حجاج بكلية الصيدلة ، على مصطفى على حسن، احمد السيد أحمد عواض ، شيماء حسنين عبدالمنعم بكلية التربية الرياضية، آية طلعت أحمد بكلية التربية النوعية.

ووافق المجلس أيضا على التعيين في وظيفة مدرس لكل من إيمان عبدالله أحمد فتحى، محمد السيد عبدالله، هبة الله عبدالحليم محمد، أحمد محمد أحمد فهمى، مروى محمد عبدالمنصف، سمر مدحت يوسف، محمد منير محمد الزغبي، هدير شاكر صلاح أبو عاصي، آية فتحي محمد عقيلة، ايمان صبحى أحمد عبداللطيف، سها على عبدالغني ابوقشطة، بسمة عادل السيد مراد ، فاطمة سليمان السيد الساهى ، الشيماء ماجد محمد عبدالنبي، غادة محمود سالم، مروه إبراهيم فرج الموافى، نانسي ناجى عبدالهادى، أميرة علاء الدين عكيلة ، ايمان السيد المحمدي، منة الله عبدالله عبدالله القاضى، شيماء شيبه الحمد عبدالله، منار محمود عبدالفتاح، أميرة عزت زكى، آيه سعيد أنور،  عمر مصطفى السيد أبوفراج، أحمد فتحي صالح، عبدالرحمن عبدالحكيم عبدالوهاب، ابرار محمد عبدالله عبدالحميد، اسماء محمد على محمد ، شيماء هادى محمود،  أسماء رشاد عبدالرحيم بكلية الطب أمل نبيه ابواليزيد بكلية التربية ، آيه عبدالعزيز ابراهيم ، هانم فاروق عبدالفتاح بكلية العلوم، نجلاء فتحى محمد بكلية الآداب، عمر حسين كمال، آلاء محمد على محرز بكلية الهندسة، أسماء عبدالعظيم عبدالفتاح  بكلية التربية الرياضية.

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كما تمت الموافقة على منح (30) درجة دبلوم، وعدد (77)  درجة ماجستير ، وعدد ( 27 ) درجة الدكتوراه.

إيمان صبحي الموافق النوعية عبدالعزيز محمد عبدالمنصف مجلس جامعة طنطا لية التربية النوعية وزارة الأوقاف

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