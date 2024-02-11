مفاجأة بخصوص الدعم| تعرف على موعد الطرح الجديد لشقق "سكن لكل المصريين 4"

طرح شقق سكن لكل المصريين 4.. يهتم المواطنون بمشروعات وزارة الإسكان، والشقق التي يتم طرحها عن طريق الوزراة، التي تسهل عليهم في اجراءات اقتناء الشقق السكنية بدعم من الحكومة، ويترقب المواطنون طرح مشروع سكن لكل المصريين 4.

طرح شقق سكن لكل المصريين 4

وأعلنت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 4"، وقالت أنه سوف يتم الإعلان عنه خلال 6 شهور من الآن.

وعقبت رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يتم مضاعفة الدعم للمواطنين مع كل إعلان، نظرًا لارتفاع الأسعار، حيث تدرس الدولة أولًا بأول قيمة الدعم المقدم للمواطنين، بحيث يتم زيادته مع كل زيادة جديدة تطرأ على الأسعار، مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأشارت مي عبد الحميد، أن البرنامج الرئاسي لوحدات الإسكان الاجتماعي مستمر حتى بعد الانتهاء من تنفيذ المليون وحدة السكنية التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين، مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لمحدودي ومتوسطي الدخل.