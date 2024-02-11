كفوا كذب.. رسالة نارية من مستشار الرئيس الفلسطيني للولايات المتحدة الأمريكية

علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، نيه جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام رفح، قائلا :"رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتورع عن ارتكاب المذابح بحق الفلسطينيين، ومعه قادة الاحتلال".

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس أبشع أنواع الكذب والنفاق، متابعا أن جاء الوقت لوقف هذا العدوان، ونقول للإدارة الأمريكية كفوا عن الكذب.



وتابع محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يعاني من حرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن جاء الوقت لوقف مل العدوان ومحاسبة إسرائيل.