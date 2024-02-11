إيبارشية هولندا تحتفل بعيد القديس الأنبا بولا

احتفلت إيبارشية هولندا، أمس، بعيد نياحة القديس الانبا بولا اول السواح، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية في الثاني من أمشير من كل عام، حيث صلى نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية القداس الالهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بولا بمدينة Leeuwarden في مقاطعة Friesland في شمال هولندا، وخلال القداس ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "تأملات في حياة الأنبا بولا".

شارك في الصلوات الأب القمص يوساب ثابت كاهن الكنيسة وعدد من كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة، وسط حضور شعبي كثيف.

وعقب صلاة القداس تم عمل تمجيد للقديس الأنبا بولا وسط ترتيل الشمامسة، بالإضافة إلى لقاء خاص للشباب من أبناء الإيبارشية.