عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيبارشية هولندا تحتفل بعيد القديس الأنبا بولا

الاحتفال بعيد نياحة
الاحتفال بعيد نياحة الأنبا بولا

احتفلت إيبارشية هولندا، أمس، بعيد نياحة القديس الانبا بولا اول السواح، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية في الثاني من أمشير من كل عام، حيث صلى نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية القداس الالهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بولا بمدينة Leeuwarden في مقاطعة Friesland في شمال هولندا، وخلال القداس ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "تأملات في حياة الأنبا بولا".

شارك في الصلوات الأب القمص يوساب ثابت كاهن الكنيسة وعدد من كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة، وسط حضور شعبي كثيف.

وعقب صلاة القداس تم عمل تمجيد للقديس الأنبا بولا وسط ترتيل الشمامسة، بالإضافة إلى لقاء خاص للشباب من أبناء الإيبارشية.

هولندا الكنيسة القبطية الكنيسة إيبارشية هولندا القديس الانبا بولا اول السواح أول السواح القديس الأنبا بولا القداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

موضوعات متعلقة

إيبارشية بورسعيد تحتفل بعيد نياحة الأنبا بولا.. صور

افتتاح كنيسة جديدة داخل مقر مثيلتها "الأنبا أنطونيوس وبولا" ببورسعيد

معالم تاريخية نادرة| ديرا الأنبا بولا وأنطونيوس تاريخ عريق يعود للعصر البيزنطي

"أول السواح" و"رئيس المتوحدين".. حكاية الأنبا بولا قديس الرهبنة المصرية

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.. أشرف صبحي يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس

بسعر مناسب ومواصفات ممتازة.. شاومي تستعد لإطلاق تابلت Xiaomi Pad 6S Pro

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

بالزي العسكري.. ملك الأردن يشارك في إنزال جوي لتقديم المساعدات إلى غزة|فيديو

زوج متشدد وجثة طافية بالنهر.. المشهد الأخير بحياة مريم مجدي في رحلة الموت بسويسرا|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ