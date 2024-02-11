عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الأهلية والتكنولوجية 

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، بدء الترم الثاني 2024 بالجامعات، حيث بدأت الدراسة أمس في بعض الكليات  اعتبارًا من 10 فبراير 2024 ، وتستمر لـ16 أسبوعًا، على أنّ تنتهي الخميس 30 مايو المقبل، كما تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني، خلال شهر يونيو المقبل.

أعلنت  الدكتور هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، عن إنتظام العملية التعليمية بكليات جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بعد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة التعليمة المناسبة والتي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأشارت  الدكتور هبة فاروق سالم على ضرورة إنتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.

فيما قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة استعدادا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 طبقاً للخطة الزمنية المقررة، مؤكدا أن الجامعة توفر بيئة اكاديمية تساعد الطلاب علي التفوق والتميز والنجاح.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، علي انتهاء جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلي توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.
 

بينما أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، حيث شهدت الجامعة  انتظام في الدراسة في اليوم الثاني وسط توافد الطلاب على الحرم الجامعي لحضور المحاضرات ومتابعة الجداول الدراسية، في ظل الإجراءات أمنية للأمن الإداري بالجامعة لتأمين الحرم الجامعي ومتابعة انتظام دخول الطلاب للكليات.

وشدد على توفير كافة السبل اللازمة لتمكين طلابنا من التعلم الجيد وذلك بالتزامن مع إلتزامنا الدائم بتطوير وتقديم أفضل البرامج الأكاديمية الحديثة لتعزيز المنظومة الطلابية وإثراء الحياة التعليمية والعلمية، وذلك بالإضافة إلى تزويد الطلاب بالخبرة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق النجاح المستمر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

ترشيحاتنا

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة نيجيريا في نهائي كأس الأمم الإفريقية

أوسيمين يقود تشكيل نيجيريا أمام كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية

قابلناهم على القهاوي.. نائب يوضح كواليس العمل على مشروع قانون المسنين قبل إقراره

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.. أشرف صبحي يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ