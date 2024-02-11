11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، تفاصيل عن الزيادة الجديدة التي أقرتها شركة فيلب موريس على منتجاتها من السجائر بقيم تتراوح من 8 إلى 11 جنيهًا.

وأوضح رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن هذه زيادات نراها للمرة الأولى، واتفهم مبررًا للزيادة، ولكن ليس بمقدار 11 جنيهًا، متابعا أن اتفهم زيادة الأسعار؛ بسبب ارتفاع أسعار الشحن جراء التوترات في البحر الأحمر.



ووصف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، فرض زيادة قدرها 11 جنيهًا في العلبة الواحدة بالمبالغ فيه، مستدركا أن :"أنا مستهلك قبل أن أكون رئيس شعبة وأتفهم وجود زيادات لكن 11 جنيهًا كثيرة، أكيد الشركة الأجنبية لها مبرراتها، لكن أنا رجل في السوق وأعلم الصنعة".