زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية.. شعبة الدخان: «حاجة غريبة مش فاهمينها»

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في الغرف التجارية، إن هناك أشياء غريبة لا يفهمها، خاصة ما تتعلق بـ أسعار السجائر الأجنبية، موضحا أن نسبة الزيادة في أسعار السجائر تكون بنسبة مكررة.

وأضاف «إبراهيم إمبابي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الخلاصة المذاع على قناة «المحور» أنه يجب ان نعمل بداء الهرم التوزيعي، للتحكم في السوق والتصدي للتجار الجشعين.

وأشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في الغرف التجارية، إلى أننا إذا لم نتعامل من خلال الهرم التوزيعي؛ سعر علبة السجائر الذي يبلغ 85 جنيها؛ ستكون بـ 100 جنيه، مؤكدا أنه لا بد من وجود الرقابة لضبط السوق.

أسعار السجائر المستوردة

أسعار السجائر المستوردة «ميرت - مارلبورو - إل إم»



التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها.

مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.

مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.

ال أند ام «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

