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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العلبة بـ85 جنيه.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة (المستوردة والمحلية)

اسعار السجائر بعد
اسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

ارتفعت أسعار السجائر المستوردة لشركة فيليب موريس مصر، وسبقتها السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان، وعلى رأسها سجائر كليوبترا.

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

أسعار السجائر المستوردة  بعد الزيادة الجديدة، أعلنتها شركة فيليب موريس مصر، بـ زيادة أسعار السجائر التقليدية من العلامات التجارية Merit - Marlboro - L&M  بأنواعها، اليوم الأحد، بالإضافة إلى التبغ المٌسخن HEETS  و TEREA.

كيفية معرفة أسعار السجائر الجديدة

أوضحت الشركة، أن أسعار السجائر الجديدة معلنة على عبوات المنتجات، عبر رابط الاستجابة السريع QR code الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية، ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

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أسعار السجائر المستوردة «ميرت - مارلبورو - إل إم» 

  • التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
  • التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
  • التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
  • ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها.
  • مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.
  • مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.
  • ال أند ام «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة.
اسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان

وكانت الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، أعلنت اعتماد مجلس إدارة الشركة، قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، في 9 نوفمبر لعام 2023.

وبينت الشركة الشرقية للدخان أن أسعار السجائر المحلية زادت بنسب تراوحت ما بين 12% و33% في 11 صنفًا من السجائر الشعبية.

اسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

سعر علبة سجائر كليوباترا في الشركة الشرقية للدخان

  • بلمونت: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • مونديال: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • مونديال سويتش 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • السعر الرسمي كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • فايسروي: 42 جنيهًا.
  • بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.
  • كليوباترا- كينج سايز: 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.
  • كليوباترا- سوفت كوين: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • كليوباترا- بوكس: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • بوسطن: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
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