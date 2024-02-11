الغربية تنجح في إزالة 24 حالة تعد ضمن حملات الموجة 22

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته على مدار الساعة لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ ٢٤ حالة تعدي ضمن حملات الموجة ٢٢ والتي تمكنت من إزالة ٩ حالات بناء مخالف على مساحة ٢٥٦م٢ و ٧ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٣٦٧٥م٢ .

كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٥ حالات متغيرات مكانية و٣ مخالفات للبناء .

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