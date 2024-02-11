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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تنجح في إزالة 24 حالة تعد ضمن حملات الموجة 22

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته  على مدار الساعة لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

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وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ ٢٤ حالة  تعدي ضمن حملات الموجة ٢٢ والتي تمكنت من إزالة ٩ حالات بناء مخالف على مساحة ٢٥٦م٢ و ٧ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٣٦٧٥م٢ .
كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٥ حالات متغيرات مكانية و٣ مخالفات للبناء .

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة إزالة التعديات أراضي الزراعية الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الاراضي الزراعي الأراضى الزراعية

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