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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال اجتماعه مع رؤساء حي أول وثان ومركز طنطا ومدير مديرية الإسكان لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا، حرصه على متابعة العمل في كافة المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

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وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، حيث ناقش موقف (طريق محلة مرحوم، طريق ترعة المعامل، محور ام القرى، كورنيش الغفران، ترعة الشيتي، شارع قطيني، مشروع محطة البيض، مصنع تدوير دفره، مستشفى طنطا العام، مستشفى الاورام، تطوير المجمع الطبي، توسعة كبري سكة المحلة وكوبري قحافة، عمارات العجيزي والاوقاف، مدخل طريق المحلة، مرفق النقل الجديد، شارع النحاس، شارع الجلاء) مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

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وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

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