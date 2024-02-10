محافظ الغربية يتابع مع رؤساء المراكز والمدن حملات الموجة 22 لإزالة التعديات المخالفة

من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته على مدار الساعة لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالاً مرئياً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الازالة فتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 3 حالات بناء مخالف على مساحة 127م٢ و 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 13 سهمًا بالإضافة إلى إزالة 5 حالات متغيرات مكانية و 10 حالات مخالفات للبناء.