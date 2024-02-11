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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ائتلاف أولياء أمور مصر: مبادرة تبادل الكتب المدرسية بسبب ارتفاع أسعار الكتاب الخارجي

مبادرة تبادل الكتب
مبادرة تبادل الكتب المدرسية

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن مبادرة تبادل الكتب المدرسية جاء بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وهو ما تسبب في غضب كبير لأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه تم اللجوء إلى تبادل الكتب المدرسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها خلال الفترة الحالية.

وأوضحت داليا الحزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الاستغناء عن الكتاب الخارجي بالنسبة للأسرة يرونه أمر صعب نظرًا لقصور الكتاب المدرسي ولذلك تم التفكير من خلال تبادل الكتب بين أولياء الأمور.

وأضافت داليا الحزاوي، أن هذه المبادرة تعمل على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، مشددة على أن هناك أماكن للكتب المستعملة تكون سعرها في متناول أولياء الأمور.

ولفت إلى أن هناك تجاوب من قبل أولياء الأمور لتبادل الكتب، قائلة: "كل ولي أمر بيرفع بوست على فيسبوك بالكتب الموجودة للتسهيل وتبادل الكتب".
 

الكتب المدرسية ائتلاف اولياء امور مصر اولياء امور مصر الأزمة الاقتصادية الكتب الخارجية

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