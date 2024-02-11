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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس: اسرائيل تماطل وتعطل التوصل لاتفاق هدنة إنسانية

غازى حمد عضو المكتب
غازى حمد عضو المكتب السياسى لـ حركة حماس

قال غازى حمد عضو المكتب السياسى لـ حركة حماس، أن رؤيتنا واضحة فيما يتعلق بالتوصل لهدنة، منوها ان الحركة عرضت  مطالبها وكان ابرزها وقف إطلاق النار وانسحاب العدوان من الأراضي الفلسطينية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي" أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي للرد على مطالب المقاومة وأهمها الوقف الفوري لإطلاق النار.

أكمل ان مطالب حماس جاءت مفصلة واضحة وتم مناقشتها مع الجانب المصري وكان هناك توافق، ولكن الأمر يكمن في مماطلة ومناورة الجانب الاسرائيلي والذي لا يريد التوصل إلى هدنة ليستمر في أفعاله الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

أوضح أن مماطلة اسرائيل تأتي في ظل موافقة الجميع ودعم إطلاق النار حتى أمريكا، ولكن التعنت الاسرائيلي واضح خاصة أنهم لم يحققوا أي من أهدافهم حتى الان.

أكد أن الفلسطينيين حاربوا لتحرير أراضيهم المحتلة معقبا:" الضغوط لا تؤتي بثمارها معنا سواء من امريكا او من اسرائيل والافراج عن الاسرى لا يتم إلا بالمفاوضات ".
 

حماس حركة حماس الأراضى الفلسطينية الشعب الفلسطيني إسرائيل

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