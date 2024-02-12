باع 12 مليون سهم في أمازون.. جيف بيزوس على عتبة "الأغنى في العالم"

يقترب الملياردير ورجل الأعمال جيف بيزوس من الحصول على لقب أغنى شخص في العالم، وذلك بعدما باع ما قيمته ملياري دولار من الأسهم الخاصة به بشركة أمازون.

وباع جيف بيزوس هذا الأسبوع 12 مليون سهم من شركة أمازون، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يبيع فيها الملياردير أسهمه بالشركة منذ عام 2021.

بحسب مجلة “فورتشن” الأمريكية فقد جرت عمليات البيع يومي الأربعاء والخميس وحققت ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار، وفقًا للإيداع.

باع مؤسس أمازون ما يزيد عن 30 مليار دولار من الأسهم منذ السجلات التي تعود إلى عام 2002، بما في ذلك حوالي 20 مليار دولار مجتمعة في عامي 2020 و2021.

في بداية شهر فبراير الحالي، كشفت أمازون أن بيزوس يخطط لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم أمازون على مدار الـ 12 شهرًا المقبلة، ومن المحتمل أن يستفيد من ارتفاع الأسهم الذي جعله على مقربة من أن يصبح أغنى شخص في العالم.

ارتفعت ثروة جيف بيزوس بمقدار 22.6 مليار دولار هذا العام إلى 199.5 مليار دولار حتى يوم الجمعة الماضية، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.