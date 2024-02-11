بفستان مجسم .. مريم الدباغ تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

شاركت الفنانة التونسية مريم الدباغ متابعيها بأحدث إطلالة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت مريم الدباغ بإطلالة جريئة مرتدية فستاناً مجسما باللون الاسود اللامع واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان، مع مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر ان مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت.

وشاركت التونسية مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.