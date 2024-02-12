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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البلشي: لم اُجبر على ممارسة أو رفض أمر بعينه منذ تولي مهام النقابة

نقيب الصحفيين خالد
نقيب الصحفيين خالد البلشي

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن خروجه بمكاسب لمهنة الصحافة بمثابة مكاسب للمجتمع كله، ونسعى دائما لتطوير المهنة.
وأوضح البلشي  خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع من على قناة "سي بي سي"  أنه  طوال عام من أداء مهامه كنقيب للصحفيين لم يكن هناك إجبار على ممارسة بعينها أو رفض ممارسة بعينها.
وطالب نقيب الصحفيين بضورة وجود صحافة حرة ومجالس تحرير متحررة من القيود لاستعادة التوازن والهيبة لمهنة الصحافة.
وعن ملف العلاج لنقابة الصحفيين، أكد البلشي أنه كان يحتاج إلى تطوير كبير مشيدا بجهود الزميل محمد الجارحي بشأنه  خلال الفترة الأخيرة


ولفت النظر لجهود النقابة الفترة الأخيرة لتوفير التمويل اللازم لنادي الصحفيين البحري بالاسكندرية معقبا:" اجتمعنا مع المحافظ أكثر من مرة لأجل ذلك".
 

البلشي نقيب الصحفيين خالد البلشي مهنة الصحافة نقيب الصحفيين نادي الصحفيين البحري

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