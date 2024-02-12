رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

سعر الدولار مقابل الجنيه، من أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميا عبر محرك البحث جوجل، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة، مع إعلان ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وقال البنك المركزى المصرى، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ 35.219 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 30 مليون دولار.

تصريحات صندوق النقد

من جانبها أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في “المرحلة الأخيرة”.

وقالت مديرة الصندوق: “العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وتم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات”.

الدولار

وتابعت كريستالينا جورجييفا: "مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية".

تصريحات حكومية

وكان قد قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الأحاديث التي تتردد عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليا مجرد تكهنات.

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات أدلى بها لقناة تليفزيونية، أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

الدولار

مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار

من جانبه قال الإعلامي مصطفى بكري، أنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء ، مؤكدا أن أسعار الدولار ستشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويعتبرسعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، أهم ما يبحث عنه الآلاف يوميا خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 11 شهرا ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار بالسوق السوداء

كما يبحث الآلاف عن سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم وهو ما يتم تداوله لدى البعض من ضعاف النفوس، وهو ما يشهد تذبذبا حتى تراجع مؤخرا بشكل قوي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس